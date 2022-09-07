4 فئات من الأسر الأولى بالرعاية تستحق زيادة دعم التموين الاستثنائى.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها ‏ الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية عبارة عن إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط، لافتا إلى أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏

وأضاف الوزيرأنه تم وضع عدد من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم والتى تمتد لـ ‏‏6 أشهر، وهى صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفردها ‏‏4 أفراد فأكثر، وشملت ضوابط الصرف أيضا صرف عبوة ‏مكرونه 800 جرام للبطاقة التموينيه التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر.



وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط ‏الموضوعة من بداية سبتمر الجارى، مشيرا إلى زيادة عدد ‏السلع إلى 29 سلعة بدلا من 25 بمنافذ الصرف، بعد إضافة 5 سلع جديدة، وهى "السمنة النباتى، والتونة، والدقيق والمربى، ‏والطحينة" وأنه يتم إعلام المواطن المستحق بالزيادة ‏الجديدة من خلال رسالة فى بون صرف الخبز وبرسالة على ‏الهاتف المحمول أيضا بالزيادة المقررة له.‏



وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه يستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، وفقا لما صدر من لجنة ‏العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة، بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا بتكلفة إجمالية ستصل إلى 3 مليارات و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة، وأن عمليات الصرف ‏تتم كالمعتاد من 40 ألف منفذ تموينى متنوع مابين منافذ ‏جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏