وزير التموين يعلن فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة ومحمد طارق تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور عَلى المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وأكد وزير التموين، أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالى، لافتا الى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية .