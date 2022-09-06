وزير التموين يعلن فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات

أعلن الدكتور عَلى المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.
وأكد وزير التموين، أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالى، لافتا الى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية .
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجى مركزى بمنطقة الدلتا ،وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية،وتم وضع حجر الأساس للسوق ،وذلك ضمن خطة فخامة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية ،كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد فى المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا
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