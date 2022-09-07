25 % زيادة بأعداد السفن العابرة لقناة السويس يوليو الماضى وناقلات البترول تتصدر

كتب: مدحت عادل

ارتفعت أعداد السفن العابرة بقناة السويس خلال شهر يوليو الماضي، وسجل الإجمالي نحو 2103 سفينة، بينما كانت نحو 1670 سفينة في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 433 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 25.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أعداد السفن المسجل فى هذه الفترة يتوزع بين 615 ناقلة بترول فى شهر يوليو الماضى، مقابل 384 ناقلة بترول فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 231 ناقلة بترول، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1488 سفينة فى مايو الماضى، مقابل 1286 سفينة فى نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 202 سفينة.

وذكرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات قناة السويس فى يوليو الماضى، لمستوى جديد حيث سجل إجمالى العائدات نحو 13.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه.

ورغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضي، مرتفعة من 12 مليار جنيه فى شهر مايو السابق له، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.