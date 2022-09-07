اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:32 م
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‫"الزراعة" تنظم ورشة عمل للاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح بأسوان

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:05 م
‫"الزراعة" تنظم ورشة عمل للاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح بأسوان وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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ينظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الاربعاء و لمدة يومين، بمحافظة أسوان، ورشة عمل حول: تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وقال الدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل، أن ورشة العمل تستهدف الحفاظ علي البيئة من التلوث: حرق المخلفات،  مصدر عدوي حشرية، فضلا عن رفع المستوي الاقتصادي للمزارعين، وفتح فرص عمل جديدة ومتنوعة للشباب والمرأة، اضافة الى  المساهمة في سد عجز الأعلاف عند استخدام الجريد في مكونات الاعلاف، وانتاج اخشاب MDF من الجريد وتقليل استيراد الاخشاب.
 
واضاف مدير المعمل ان ورشة العمل، ستركز على عدد من المحاور الهامة، على رأسها: تعظيم الاستفادة من التمور الجافة في أسوان،  الاستفادة من فاقد التمور ومتقياتها في التصنيع، والإدارة المثلي للدرجات الدنيا من التمور، وأساليب توفير أسمدة عضوية من مخلفات، اضافة الى حماية البيئة من الآثار السلبية لحرق متبقيات النخيل والعمليات الخاطئة.
 

الزراعة

وزارة الزراعة

التمور

النخيل



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