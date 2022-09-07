اليوم السابع
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الزراعة: تجديد اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية ببورسعيد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:52 ص
الزراعة: تجديد اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية ببورسعيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تجديد الثقة فى معمل بورسعيد فى مجال فحوص الأغذية ذات الأصل الحيوانى "وارد وصادر" حفاظاً على صحة المواطن المصرى وأهمية الاعتماد فى كسب ثقة العملاء وتماشياً مع نظم الجودة بالمعامل الدولية والمرجعية وتطبيق المعايير الدولية القياسية لسلامة وصحة الغذاء، وذلك تسهيلاً للأجراءات ومساعدة العملاء فى سرعة الإفراج الجمركى. 
 
يأتى ذلك انطلاقا من استراتيجية مصر 2030 وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .
 
وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد أن اعتماد معمل بورسعيد يأتى من خلال منظومة الإعتماد المستمرة لمعامل المعهد بالمحافظات المختلفة حيث يوجد للمعهد معامل بجميع المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية لمجابهة المستجدات الدولية فى هذا المجال لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى حفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائى للمصريين بكل أنواع الغذاء ذات ألأصل الحيواني وفحصه ومعرفة مدى صلاحيته للأستهلاك الحيوانى وتتم تلك الفحوصات المستمرة من خلال المعامل التابعة له على مستوى الجمهورية والتى توجد بجميع المنافذ البحرية والبرية.
 

الزراعة

بورسعيد

الأمن الغذائى

البحوث الزراعية



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