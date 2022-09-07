وفاة أمريكية فى هجوم سمكة قرش بجزر البهاما

كتبت: نهال أبو السعود

توفيت امرأة من ولاية بنسلفانيا، بعد تعرضها لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء الغطس في جزر الباهاما أمس الثلاثاء، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وقال رئيس شرطة جزر الباهاما الملكية كريسلين سكيبينجز: حجزت المرأة وعائلتها جولة للغطس في المياه قبالة جرين كاي ، على بعد نصف ميل تقريبًا شمال غرب جزيرة روز آيلاند الخاصة ، بالقرب من ناسو.

وأثناء وجودها في الماء، ورد أن عائلة المرأة البالغة من العمر 58 عامًا شاهدت سمكة قرش الثور تهاجمها، وتمكن أفراد الأسرة وموظفو شركة الرحلات من إنقاذ المرأة وإحضارها إلى نيو بروفيدنس البر الرئيسي وقد عانت المرأة من إصابات في أطرافها العلوية ، بحسب سكيبينجز ، وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية وفاتها.

ولم تحدد الشرطة هوية المرأة التي كانت مسافرة على متن السفينة هارموني أوف ذا سيز رويال كاريبيان، وأكد متحدث باسم رويال كاريبيان لـ أن الحادث وقع خلال "رحلة شاطئية مستقلة" وأضاف أن خط الرحلات البحرية "يقدم الدعم والمساعدة لأحباء الضيف خلال هذا الوقت الصعب".

وبحسب وكالة رويترز، لقيت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 21 عامًا مصرعها في هجوم سمكة قرش في نفس المنطقة في عام 2019.

تأتي وفاة امرأة بنسلفانيا بعد أشهر قليلة من وفاة ثلاثة سائحين أمريكيين أثناء وجودهم في منتجع ساندالز في جزر الباهاما. وأكدت السلطات في وقت لاحق وفاة الثلاثة من التسمم بأول أكسيد الكربون.