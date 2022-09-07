وفاة أبرز محفظى القرآن فى الإسماعيلية.. أوصى بختم كتاب الله على قبره.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

سادت حالة من الحزن على أهالى مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية عقب الإعلان عن وفاة الشيخ وحيد سليمان، أحد أبزر محفظى القرآن الكريم فى الإسماعيلية وأحد الأئمة المشهورين فى المحافظة بأكملها.

وتوفى الشيخ وحيد سليمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد أزمة مرضية لم تدم سوى أشهر قليلة دخل بسببها مجمع الإسماعيلية الطبى لعدة أيام لتلقى العلاج اللازم.

وقال نجله محمد وحيد "إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية" أن والده عمل على مدار حياته فى تحفيظ القرآن الكريم لأجيال متعددة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وولد الشيخ وحيد سليمان فى "بيت القرآن" حيث كان يعمل والده فى تحفيظ القرآن أيضًا وكان أحد أشهر المشايخ فى مركز أبوصوير فى وقت انتشار "الكُتاب" فى المناطق الريفية.

وقال محمد وحيد، أن والده أوصى أبنائه من حفظة القرآن الكريم بختم القرآن الكريم كاملًا على قبره فور الانتهاء من تشييع جثمانه، مضيفًا أنه تم تشييع الجثمان ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السلام فى مدينة أبوصوير، على مقابر الأسرة بمنطقة مرسى غالى مشيرًا إلى إقامة سرادق العزاء بجوار مركز شباب الوراورة فى أبوصوير.

وأوضح محمد وحيد أن والده نجح فى الدخول بعدة مسابقات محلية ودولية بعدد من حافظى القرآن الكريم نجح خلالها فى الحصول على مراكز متقدمة وتصدر المراكز الأولى بشكل مستمر على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وارتبط الشيخ وحيد سليمان بعلاقات اجتماعية وطيدة مع جميع أهالى قريته والقرى المجاورة لها، من أهالى مركز أبوصوير لسعيه الدائم على آداء الواجب فى الأحزان والأفراح.

ونشر مواطنون عبارات التعزية فى الفقيد رحمة الله عليه وصورًا تذكارية له عبر حسابتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وسط حالة من الحزن.



الشيخ وحيد سليمان



الشيخ وحيد سليمان



الشيخ وحيد سليمان



الشيخ وحيد سليمان