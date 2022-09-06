محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية استمرار أعمال النظافة ومكافحة الحشرات.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، خاصة فى قطاعات النظافة والإنارة العامة ومكافحة الحشرات الضارة، على مدار الساعة.

حيث قامت اليوم الثلاثاء، الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، برفع القمامة والمخلفات من منطقة المحطة الجديدة، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة الجامعة القديمة.

وفي حيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، قامت أطقم الحيِّ بتنفيذ خطة لرفع الأتربة بشكل يومى بالحى، حيث تم العمل اليوم على رفع الأتربة بطول الطريق الدائرى. كما قامت أطقم النظافة بالحيِّ بتنفيذ حملة ليلية فى محيط حديقة الفروسية، ومحيط مستعمرة عثمان.

وفى مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية اليوم، برفع 49 طن قمامة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة من أبو آدم، و الحلوس، والزغابة، و والتر، والسحارة، وطريق الترانزستور، أول أبوعطوة، ومدرسة الصنايع، وطريق السويس الصحراوى، بالإضافة لصيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع متفرقة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة (شارع الكهرباء - الشارع التجارى - شارع الزغابة) بإجمالي 34 كشاف ليد وصوديوم. وفى مركز ومدينة القنطرة شرق، تمت أعمال الرش بالجهاز الضبابى، وذلك بمنطقة الإسكان الاجتماعي خلف جامعة سيناء بالمدينة الجديدة.