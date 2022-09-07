وزير التعليم: الاهتمام بالرياضة وممارستها على رأس أولويات القيادة السياسية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاهتمام بالرياضة وممارستها على رأس أولويات القيادة السياسية؛ وأننا بحاجة إلى دمج الرياضة في التعليم، بحيث تصبح جزءًا منه للحفاظ على صحة أجيالنا، في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، والعمل على إعادة صياغة شخصية مصرية متكاملة الجوانب.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المدرسية، إيمانًا منها بأن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة أبنائنا الطلاب، هي صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية سليمة تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة.

وتابع وزير التربية والتعليم: إن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والمؤهلة للدخول فيه بقوة، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أظهرت أن الطلاب الذين يشاركون في المسابقات الرياضية لديهم قدرة أعلى على الاستمرار في الدراسة، وتحقيق الإنجاز، وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية.