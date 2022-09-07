واشنطن تستعد لإجراء تعديلات على مواقفها العسكرية ردا على استفزازات كوريا الشمالية النووية

أ.ش.أ

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن استعدادها لإجراء تعديلات على موقفها العسكرية على المديين القصير والطويل ردا على استفزازات كوريا الخاصة بـ"التجارب النووية".

وشددت واشنطن حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، على التزامها بالدفاع وردع كافة الاستفزازات الكورية الشمالية النووية ضد حلفائها في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن هذا التصريح جاء خلال الاجتماع الذي جمع كل من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في العاصمة طوكيو لبحث سبل مكافحة استفزازات كوريا الشمالية وللحد من طموحاتهم النووية المتزايدة.

ويأتي هذا في الوقت الذي بحثت فيه كوريا الجنوبية واليابان سبل تعزيز التعاون الأمني ضد التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات على هامش حوار دفاع سول السنوي الذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.