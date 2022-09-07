واشنطن بوست: ترامب احتفظ بوثيقة سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

وكالات

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، أثناء تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم تحدد صحيفة "واشنطن بوست" ،التي استشهدت بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم تشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس لمنزل ترامب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.

ووفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن بعض الوثائق التي تم العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.

وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مُقيدة لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.