هروب شخصين من لقاء محافظ أسوان الجماهيرى بسبب "تحليل المخدرات"

أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان، أشرف عطية، مع المواطنين رفع المعاناة عن كاهلهم بإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم الحياتية، وأيضاً بالاستجابة لمطالب أكثر من 30 مواطنا ومواطنة وأسرة جاؤوا لعرض أوجاعهم واحتياجاتهم، والتى لاقت استجابة سريعة من محافظ أسوان.

كما شهد اللقاء الجماهيرى واقعة هروب حالتين بعد إجراء التحليل الخاص بالكشف عن متعاطى المخدرات قبل عرض مطالبهم، وذلك ضمن منظومة لقاء المواطنين وهما عدلى. م. ب، ومحمود.ف. ن.

فيما استجاب المحافظ لمطلب الشاب أحمد. م. أ بعد التأكد من سلبية نتيجة التحليل، وعدم تعاطيه المخدرات، والمتمثل فى تخصيص محل له فى إحدى السويقات لتوفير مصدر رزق ثابت له بعد خروجه من السجن وقضاء العقوبة لمدة 7 سنوات.

وخلال اللقاء الجماهيرى، أعطى أشرف عطية، توجيهاته بصرف إعانات مالية عاجلة تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه من مبادرة " الناس لبعضهم "، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف 500 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر لحالات تعانى من عدم تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلع أساسية تلبى متطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، مع توفير الفحص والعلاج المجانى وسماعة أذن لحالات أخرى تعانى من أمراض مزمنة مثل السرطان والقلب وضمور المخ وعدم القدرة على السمع.

وكلف المحافظ، مبادرة الناس لبعضهم بإدراج عدد من الفتيات ضمن منظومة تجهيز العرائس لتخفيف أعباء وتكلفة الزواج عن أسرهم، علاوة على قيام رئيس مركز ومدينة أسوان بتخصيص بايكات ومحلات فى السويقات الجديدة لبعض حالات الشباب الذى يعانى من البطالة، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لحالات أخرى فى القطاع الخاص.

ووجه "عطية"، بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من السيدات الغارمات بعد تعثرهم فى سداد المتأخرات والمديونيات التى عليهم لبعض البنوك وجمعيات إقراض المشروعات الصغيرة، مشدداً على قيام مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبناء بعض الحالات والأسر الغير قادرة والأكثر إحتياجاً من المصروفات المدرسية، بجانب قيام مبادرة الناس لبعضهم بتوفير احتياجاتهم من الشنط والأدوات والمستلزمات المدرسية مجاناً.

جانب من اللقاء الأسبوعى



جانب من اللقاء الأسبوعى