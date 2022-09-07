ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة إسنا، وذلك في حضور الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، والمهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مجلس مدينة إسنا،

في بداية الندوة رحبت المهندسة صباح منصور بالحضور من ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل والجمعيات الأهلية والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في الندوة من قرى إسنا، فيما قالت المهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، أن محافظة الأقصر ووحدة تكافؤ الفرص حريصة على التواصل المجتمعي مع المواطنين من خلال الشراكة مع كافة القطاعات الصحية والخدمية بالأقصر، حيث تم التنسيق للندوة من رأفت صادق وسماح أحمد، بحضور أحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالتأمين الصحي الشامل، حيث شهدت الندوة عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعلى رأسهم إبراهيم أحمد ممثل ذوي الإحتياجات الخاصة بوحدة تكافؤ الفرص.

وقال الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، خلال الندوة أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي وإلزامي لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويتم تطبيقه على مراحل حيث تم إختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى ويضم التأمين الصحي الشامل ثلاث هيئات هي:- (هيئة التأمين الصحي الشامل - هيئة الرعاية الصحية - هيئة الإعتماد والرقابة الصحية) ودور كل هيئة داخل المنظومة، موضحاً أن نظام التأمين الصحي الشامل يبدأ بالتسجيل في أقرب مركز طب أسرة للمنتفع، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وفتح ملف طبي لجميع أفراد الأسرة وعمل الفحوصات الطبية وصرف الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل والجهات المتعاقدة.

وأشار الدكتور أحمد عطيه، خلال الندوة، أن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية، وفقاً للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الإشتراكات والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل، وذلك لإستدامة الخدمات كما تطرق إلى شرح آلية تسديد الإشتراكات لأسر العاملين وكيفية الإضافة لهم.

وفي نهاية الندوة تم الرد على مقترحات واستفسارات ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه المستفيدين عند تلقي الخدمة الطبية التي تقدم بالمنظومة وصعوبة الاتصال بالخط الساخن 15344 بسبب توقف الخدمة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تأخر مواعيد إجراء العمليات الجراحية وصعوبة الإجراءات.

وناشد أحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالفرع، في نهاية اللقاء إلى إمكانية الإتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية، وتطرق أيضاً إلى شرح مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل داخل وحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل، وطرق الإستفادة من الخدمات والجهات المتعاقدة خارج مستشفيات الهيئة، حيث تأتي هذه الندوة ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع في ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل وتحت إشراف الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.



مناقشة الأهالى فى ندوة حول التأمين الصحى الشامل



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل