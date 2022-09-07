مياه دمياط: حملات توعية لطلاب المدارس لترشيد الاستهلاك

دمياط معتز الشربيني

قامت إدارة التوعية بالشركة القابضة بالتعاون مع وزارة الثقافة وفريق التوعية بشركة مياه دمياط بتنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية بمدرسة السعدية البحرية الإعدادية ضمن الأنشطة الصيفية للطلبة لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه وانجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أن فعاليات الحملة شملت تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية، بهدف تعليم الاطفال السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب، وكيفية الابلاغ عن الاعطال بصورة مبسطة، من خلال نشاط تفاعلى يشارك به الطفل من خلال استخدام كمية مياه محددة، ومسابقات أخرى فى الرسم، والتلوين وغيرها.

وأكد المهندس خالد أن الشركة تعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ انطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات التنمية وان هذه الأنشطة الهدف منها تحقيق انتشار أكبر للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة فئات المجتمع،والتعريف بحجم الاستثمارات الضخمة للمشروعات المنفذة وخاصة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وكيفية الحفاظ على تلك المشروعات القومية العملاقة .