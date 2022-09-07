موسكو: موظفو وكالة الطاقة الذرية يدركون أن كييف تقصف محطة زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه سيلتقي غدًا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ويبحث معه فكرته حول إنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوروجيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا الدائم في فيينا: سألتقي غدا بالرئيس التنفيذي، اليوم هو في روما، لذا لم يكن من الممكن أن نلتقي، سنلتقي به غدا، وسأطلب منه أن يشرح بالتفصيل ما يعنيه.

وتابع مندوب روسيا الدائم في فيينا: موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين زاروا المحطة يعلمون بشكل جيد أن الأوكرانيين يقومون بعمليات القصف، لكن يبدو أن الوكالة لا تستطيع أن تقول ذلك بشكل علني.