من إنقاص الوزن إلى نعومة البشرة.. اعرف الفوائد الصحية لأوراق الكارى

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما تستخدم أوراق الكارى لإضافة رائحة ونكهة مذهلة للطعام، لكن القليل من الناس يعرفون أن فوائد الأوراق كثيرة جدًا، وفى التقرير التالى نوضح الفوائد الصحية لأوراق الكارى لإضافته لنظامك الغذائى وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هى الفوائد الصحية لأوراق الكارى

1. قيمة غذائية جيدة

هل تعلم أن 100 جرام من أوراق الكارى تحتوى على 108 سعرات حرارية من الطاقة؟، كما أنها مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A وB وC، ويساعد استهلاك أوراق الكارى على محاربة الكثير من المشاكل الطبية والحفاظ على صحة جيدة.

2. تساعد على إنقاص الوزن

هل تريد استخدام أوراق الكارى لفقدان الوزن؟ يمكن أن يساعدك تناول مشروب أوراق الكارى كل يوم على معدة فارغة لمدة شهر على الأقل على إنقاص الوزن، بدلاً من ذلك يمكنك تناول 10-15 ورقة نيئة فى الصباح، متبوعة بكوب من الماء الدافئ.

3. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

يمكن لأوراق الكارى الدفاع عن أجسامنا ضد السرطانات المختلفة، حيث تحتوى على مركبات الفلافونويد التى لها خصائص مضادة للسرطان.

4. مفيد لمن يعانون من مرض السكرى

تحتوى أوراق الكارى على الكثير من الألياف، وتم اكتشاف أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مفيدة لمرضى السكر، وقد تساعد فى تقليل معدل امتصاص الجسم للسكر، وبالتالى تنظيم مستويات السكر فى الدم.

5. يساعد فى علاج مشاكل المعدة

يمكن علاج الإسهال والإمساك بشكل فعال بأوراق الكارى، حيث تحتوى على قلويدات تسمى كاربازول تساعد فى السيطرة على الإسهال، ويمكن أن تؤكل أوراق الكارى نيئة أو مطبوخة.

6. جيد للبشرة والشعر

يمكن استخدام أوراق الكارى لعلاج الحروق والطفح الجلدى ولدغ الحشرات والإصابات، حيث يمكن وضعها على البشرة، حيث إن تركيز فيتامين سى القوى المضاد للأكسدة فيها يحافظ على مرونة الجلد ومظهره الشاب، كما أنه مفيد للشعر ومعروف بأنه مفيد لمن يحاربون تساقط الشعر .