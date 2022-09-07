مصرع شاب على أيدى شقيقين خلال مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات أسرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن مصرع شخص على يد شقيقين بسبب خلافات أسرية، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بمشاجرة ومتوفى بشارع 25 بمنطقة بيجام بدائرة القسم.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع "مصطفى ح"، 30 سنة، بائع كبده، إثر إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده باستخدام سلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة مع كلا من "محمود" و" فرج" شقيقان، تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه، حيث إن أحدهما زوج شقيقة المجني عليه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.