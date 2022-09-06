اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير مكتبة الإسكندرية: لا صحة لما يشاع حول بيع مقتنيات الفنان نور الشريف

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:20 م
مدير مكتبة الإسكندرية: لا صحة لما يشاع حول بيع مقتنيات الفنان نور الشريف الفنان الراحل نور الشريف
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الجدل الدائر حول بيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا: "نكن كل الاحترام والتقدير للفنان نور الشريف كونه ممثل عظيم، ونحن تواصلنا مع أسرة الفنان والتي منحتنا بعض المقتنيات".
 
وأضاف زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عب قناة الحياة، أن أسرة الفنان نور الشريف سلمت مكتبة الإسكندرية في 2016، 6022 كتابا وحوالي 167 ورقة كأوراق وعقود خاصة بشركته الإنتاجية، و9 كراسات بخط يده مدون بها بعض الملاحظات والخواطر، وهذه المقتنيات موجودة بالمكتبة.
 
وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: "لدينا جناح كامل للرئيس الراحل عبد الناصر والرئيس السادات، بها ملابس ومقتنيات ومكتب وكتب ودروع، ولدينا مقتنيات بعض الشخصيات الكبار مثل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ولكن عندما يمنح أحد المكتبة إهداءات نضعها باسمه في المكتبة، ولا يجوز الحديث عن مكتبة الإسكندرية بشكل سيء".

احمد زايد

مدير مكتبة الاسكندرية

مقتنيات نور الشريف

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

مكتبة الإسكندرية تنفى مسئوليتها عن وجود مقتنيات الفنان نور الشريف فى الأسواق

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:24 م

مكتبة الإسكندرية: لدينا 6022 كتابا مهداة من أسرة الراحل نور الشريف وليست للبيع

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:04 م

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ"اليوم السابع": مشروع القراءة وسلسلة التراث الإنسانى أولوياتى.. قطاع النشر سيشهد توسعا من خلال نشر المحاضرات والتحول الرقمى.. وقريبا سفارات المعرفة فى كافة الجامعات

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:00 م

مكتبة الإسكندرية تشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية للطفل والنشء

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة