مديرية الصحة بالدقهلية تنظم قافلة طبية مجانية في ميت غمر

الدقهلية فريق المحافظات

صرح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تنظيم بقافلة علاجية مجانية بقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر، خلال يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1517 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 11 عيادة متخصصة "2 باطنة، و2 أطفال، وعظام، وجراحة، ونسا، وتنظيم أسرة، وجلدية، وأنف وأذن ، وأسنان".

وجاء البيان الختامي بواقع باطنة 303 مرضى، وأطفال 264 مريضًا، وعظام 235 مريضًا، وجراحة 85 مريضًا، وجلدية 197 مريضًا، ونسا وتنظيم أسرة 148 مريضًا، زأنف وأذن. 132 مريضا، وأسنان 153 مريضا.

كما تم إجراء 408 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 68 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 138 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وعمل 2 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.