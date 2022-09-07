محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركز كفر سعد

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالقطاعات المختلفة والتى تجرى بمرحلتها الأولى بـ28 قرية بمركز كفر سعد، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورؤساء قطاعات المرافق والمديريات ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية لمشروعات المبادرة.

وتم استعراض نسب التنفيذ لأعمال المبادرة بالكامل، وكذلك عرض متوسط النسب لأعمال المرافق بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات وموقف شبكات الطرق الرئيسية والداخلية، حيث بحثت "المحافظ " آلية تذليل كافة المعوقات التى قد تبطئ عملية التنفيذ وذلك لاستكمال تلك المشروعات والبدء فى أعمال الرصف.

وفى سياق متصل، تابعت "المحافظ " الأعمال الجارية بمشروعات التطوير والإنشاء الجديد للوحدات الصحية و مراكز الشباب ونقاط الإسعاف والوحدات الاجتماعية والكبارى والمدارس ومكاتب البريد وأيضا الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء المجمعات الحكومية والزراعية وسكن كريم كما بحثت الموقف الخاص بملف إنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة وتأهيل الترع.

وأكدت الدكتورة منال عوض مجددًا ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات للاسراع بالخطوات التنفيذية لجميع الأعمال المدرجة بالمبادرة، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول وحريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال محاور المبادرة وتحقيق الرؤى التى يستهدفها هذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصري واتاحة كافة الخدمات لأهالى القرى.