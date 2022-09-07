محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد "التنمية الأفريقى" استضافة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك

جنوب سيناء _ ياسر عامر

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفداً رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي برئاسة السكرتير العام للبنك، والبنك المركزي المصري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، ضمن أعمال الزيارة التي تقوم بها بعثة بنك التنمية الأفريقي، للوقوف علي كافة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يستضيفها البنك المركزي المصري والمقرر عقدها بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ في الفترة 22 الي 26 مايو 2023 بحضور 4000 مشارك منهم بعض رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الوزاراء، ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية ووزراء المالية، وكبار الشخصيات ورؤساء الوفود والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأقليمية، بالإضافة إلي الوزراء وكبار المسؤولين والهيئات السيادية والاقتصادية والاستثمارية ورجال البنوك من جمهورية مصر العربية.

وذلك في مستهل زيارة الوفد التي تستغرق 3 ايام لتفقد قاعة المؤتمرات والفنادق واماكن الاحتفالات، ومطار شرم الشيخ الدولي بشرم الشيخ.

شارك في الاجتماع، اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.

وشارك في الاجتماع ممثلي الجهات الأمنية ذات الصلة بمدينة شرم الشيخ، مدير مطار شرم الشيخ، مدير عام مركز المؤتمرات بشرم الشيخ، ممثلي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، ممثل وزارة الاتصالات بشرم الشيخ، مديرعام الإسعاف بجنوب سيناء، مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي، مدير الإسعاف بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع بعد ترحيبه بالوفد علي جاهزية مدينة شرم الشيخ وخصوصا بعد الانتهاء من كافة الأعمال و الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، مؤكدا استعدادا شرم الشيخ الدائم لإقامة تلك المؤتمرات الدولية الضخمة لما لها من إمكانات وبنية تحتية وفوقية وخبرات تجعلها مدينة المؤتمرات العالمية.