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محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى فى تطوير عدد من المشروعات بالمحافظة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:23 ص
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى فى تطوير عدد من المشروعات بالمحافظة اجتماع المحافظ لمتابعة المشروعات
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير الجارية بعدد من الأحياء، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى سكرتير عام المحافظة، وعددا من الجهات التنفيذية، ومسؤولى الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

 

واستمع اللواء عادل الغضبان، لشرح تفصيلى من مسئولى الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات حول نسب ومعدلات الإنجاز فى عدد من مشروعات التطوير والتى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.

 

ووجه محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال وتذليل أى عقبات لسرعة نهو العمل فى المشروعات الجارية، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد تنمية غير مسبوقة فى كافة المناحى وتخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة، ولابد من تضافر كافة الجهود لاستكمال الأعمال التنموية بالمحافظة.

 

 

 

 

اجتماع المحافظ لمتابعة المشروعات-01
اجتماع المحافظ لمتابعة المشروعات

 

 


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