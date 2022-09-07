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محافظ بورسعيد لمزارعى سهل الطينة: "كل واحد جنبه أرض يزرعها حتى لو مش بتاعته"

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:16 م
محافظ بورسعيد لمزارعى سهل الطينة: "كل واحد جنبه أرض يزرعها حتى لو مش بتاعته" محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مزارعي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد بزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية.

 

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مزارعين منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد أثناء جولته لتفقد بدء موسم حصاد الأرز بالمنطقة، بحضور دكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وشباب المحافظة: "كل واحد جنبه أرض يزرعها حتى لو مش بتاعته، لكن الأهم أن يزرع وينتج، والدولة المصرية بجانب الفلاح".

 

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح باستغلال الأراضي أو الاستيلاء عليها دون أن يجرى زراعتها، مضيفًا: "اللي هيزرع الأرض أقسم بالله هيخدها".

 
 
 
 
 

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