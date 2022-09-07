محافظ بنى سويف يتفقد استعدادات مديرية التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

بنى سويف ــ هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى التعليم بالمراجعة الميدانية على كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد والاستعدادات الجاري تنفيذها وتذليل أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشدداً على المتابعة المستمرة لإجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظا على صحة التلاميذ من الأمراض، مشددا على تكثيف الجهود لدعم الأنشطة بكافة أنواعها داخل المدارس بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء لمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمدرسة، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

رافق المحافظ فى الزيارة محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ جانباُ من أعمال التطوير والصيانة التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية، وشملت تجديد السور الخارجي وصيانة مرافق المدرسة وبعض أعمال الدهانات والتوصيلات الكهربائية والغرف والحجرات والفصول، فضلا عن متابعة التجهيزات الخاصة بتدريس مادة التربية العسكرية بالمدرسة ، والتي تشمل موقع الرماية وأماكن التدريب وحجرة القيادة وغيرها.

كما ناقش المحافظ مع مسؤولى التعليم، آخر المستجدات في عدد من المدارس المقرر تحويلها إلى مدارس للتأسيس العسكري مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي تشمل 5 مدارس (المعمارية والفندقية بإدارة تعليم بني سويف ، اهناسيا المعمارية، سمسطا الصناعية ، الواسطى الزراعية)،ليصل إجمالي تلك المدارس إلى 14 مدرسة تأسيس عسكري على مستوى إدارات المحافظة في التعليم الفني والثانوي العام.



