محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قري مركز ملوي، حيث شملت الجولة تفقد المشروعات بقريتى دير البرشا ودير أبوحنس، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد عبد الغني، نائب رئيس مركز ملوي، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذي لجهاز التعمير، ومسئولي شركة مياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومهندسي دار الهندسة.

أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، لافتا إلى أن مركز ملوي، يحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

بدأت جولة المحافظ بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دير البرشا، والتي شملت أعمال إنشاء نقطة إسعاف كمين النصر، إنشاء محطة مياه دير البرشا بطاقة 100لتر/ثانية، إنشاء مجمع الخدمات، والمجمع الزراعي، الوحدة الصحية، وكذلك وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية.

كما تفقد المحافظ عددا من المشروعات بقرية دير أبوحنس، حيث شملت تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، وكذلك أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقرية.

وخلال جولة المحافظ لمتابعة أعمال إنشاء نقطة إسعاف كمين النصر ، تعرض أحد العمال في الموقع لوعكة صحية، حيث حرص المحافظ علي استدعاء الإسعاف له، موجها وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة ومتابعته حتي تماثله للشفاء ، وقدم المحافظ الشكر والتحية لجميع العاملين القائمين على تنفيذ الأعمال لجهودهم المستمرة في إنجاز المشروعات التي ستساهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ الشكر لأهالي قرية دير البرشا ، لمساهمتهم بالتبرع بالأرض المخصصة لمحطة مياه دير البرشا ، معربا عن دعمه لمختلف المبادرات التي من شأنها النهوض بالمحافظة وتحقيق التنمية الشاملة، مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين خلال الجولة، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروعات "حياة كريمة "، كما وجه المواطنون الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

وخلال جولته وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ملوي بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بنطاق قرية دير البرشا، مشدداً علي استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة أولاً بأول بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنيا