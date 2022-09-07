محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى مختلف القطاعات الخدمية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الحملات اليومية التى تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة حيث تم رفع المخلفات بقرى ( تله ـ بنى محمد سلطان ـ نزلة حسين ـ دمشيرـ البرجاية) كما تم تسوية الطرق باستخدام معدات الوحدة المحلية تيسيرًا على المارة، وواصلت الوحدة المحلية لبنى محمد سلطان إحلال وتجديد رصف الطريق بجسر عمر وطريق المحولات وجارى رفع الطبقة الإسفلتية القديمة وتمهيد الطريق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات ومنع انتشار الحوادث.

من جانب آخر، واصل قسم البيئة بقرية البرجاية جهوده فى زراعة الأشجار المثمرة على جانبى الطرق الرئيسية والطريق الدائرى وذلك ضمن خطة المحافظة للتجميل وإضفاء مظهر جمالى وحضارى، كما واصل قسم الانارة أعمال الصيانة الدورية للكشافات بطريق ديرعطية طهنشا وتم صيانة 10 كشافات كهربائية وتغيير 6 لمبات بالطرق الفرعية المؤدية للقرية وذلك فى إطار دعم الإنارة العامة.

وفى مركز مطاى، واصلت الوحدة المحلية حملاتها اليومية لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بمجلس قروى بردنوها ومجلس قروى أبوعزيز، ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظًا على المظهر الجمالى للقرية، كما واصلت الوحدات المحلية لمجلس قروى أبوعزيز وحلوة جهودها فى تنفيذ أعمال مبادرة "ازرع شجرة" حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة على طريق الكفور والطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية حلوة وذلك فى إطار خلق بيئة نظيفة جميلة ومراعاة البعد البيئي.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوى، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوى، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية تيسيرًا على المارة من المواطنين والمركبات، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية.

من جانب اخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وذلك بالتنسيق مع قسم الإشغالات والمتابعة وإدارة البيئة بهدف تيسير حركة المرور ومنع التكدس وتفادى الازدحام خاصة وقت الذروة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة منها 10 مخالفات إشغال طريق و2 مخالفة بيئة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.