محافظ الغربية يعقد أول اجتماع تنسيقى لمشروعات حياة كريمة بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة استعدت لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز (قطور، كفر الزيات، بسيون، المحلة)، وذلك من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الداخلية بين الجهات المعنية إلى جانب الجولات الميدانية، وذلك بهدف البدء بشكل مباشر في التنفيذ عقب إعلان الدولة عن انطلاق المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة الكبرى، عقب إسناد التنفيذ إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز التعمير الغربي، ونجوى العشيري السكرتير المساعد ومديري المديريات ورؤساء الشركات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف المقترح لعدد المشروعات والبالغ عددها أكثر من 1000مشروع، بإجمالي تكلفة تتخطى مليارات الجنيهات في 22 محور وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الري والموارد المائية، الكباري، الطرق، المجمعات البيطرية والزراعية، مجمعات الخدمات الحكومية، الإسعاف، التضامن الاجتماعي، السكة الحديد، مكاتب، البريد، الأسواق، المواقف، الثقافة، الحماية المدنية ومراكز الشرطة).

وأشار رحمي، أنه تم حصر احتياج المركز من المشروعات بكل وحدة محلية وقرية وتابع من خلال المديريات مع وضع تكلفة تقديرية متوقعة ودراسة المتطلبات المطلوبة طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء، كما تم حصر البيانات الخاصة بالإمكانات الموجودة بالمركز، وحصر ومعاينة قطع أراضي أملاك الدولة المتاحة وجهات الولاية الخاصة بها، إلى جانب عمل معاينات على الطبيعة لمراجعة الاحتياجات المقدمة من المديريات مع دراسة إعادة الاستفادة من تلك الأراضي أو هدمها، فضلاً عن تسكين للمشروعات المطلوبة أو المقترحة على القطع المتاحة من الأراضي لسد العجز.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقاً للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة 832887 مواطن داخل 16 وحدة محلية، 58 قرية و 347 تابع بصورة مباشرة في القرى المستهدفة، مؤكداً على حرص المحافظة الدائم على تذليل كافة العقبات لدعم قرى المبادرة وعدم التقيد بالإجراءات الروتينية وتقديم كافة التيسيرات لتدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المطلوبة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة الكبرى، فضلاً عن سرعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي للانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.