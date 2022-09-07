محافظ الشرقية يشكل لجنة لمنع التعدى على أملاك الدولة بسوق الشيخ جبيل

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو حماد مراجعة المساحة الخاصة بسوق الشيخ جبيل ورفع الإحداثيات بالمنطقة للتأكد من التزام أصحاب السوق بالمساحة المحددة له والتي تبلغ فدان و٢١ قيراطا، وذلك للحفاظ علي الأرض المجاورة للسوق والتي تقع علي مساحة فدان و17 قيراطا أراضي أملاك دولة والمخصصة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة).

جاء ذلك عقب جولته المفاجئة أمس لمركز أبو حماد وتفقده لسوق الشيخ جبيل، حيث التقى بعدد من المواطنين وتعرف منهم على كافة المشكلات المتعلقة بالسوق، مؤكداً أنه لن يتوانى في توفير سبل الدعم اللازم لاستمرار عمل السوق وتوفير كافة الخدمات به لتحقيق الراحة والأمان للبائعين لإستمرار حركة التجارة الداخلية مع الحفاظ على أصول وممتلكات وأراضي الدولة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية من (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية – المتابعة الميدانية – المواقف – المحاجر) بالديوان العام بالتنسيق مع رئاسة المركز والوحدة المحلية لتحصيل الرسوم المستحقة من الباعة بسوق الشيخ جبيل بمركز أبو حماد، حفاظاً على المال العام ولضمان سير انتظام حركة البيع والشراء بالسوق.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد ومدير الشؤون القانونية بالديوان العام بمراجعة عقود السوق ومنع افتراش الباعة بالأرض المجاورة للسوق وتسويرها والحفاظ عليها لحين استغلالها طبقاً لخطة الدولة في هذا الشأن وكذلك والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات بالشكل القانوني وكذلك مراجعة تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي بالسوق للوقاية من حدوث أى مشكلات طارئة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

قدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته لشكواهم وزيارته للسوق على الطبيعة والتعرف على المشكلات التي تؤرقهم ووضع الحلول العاجلة لها بما يضمن الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية والمال العام.

وفى سياق آخر، نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية دورة تدريبية مجانية لأبناء محافظة الشرقية لتعليم اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) بالتعاون مع منطقة آثار تل بسطا ومكتبة مصر العامة طوال شهر سبتمبر الجارى، وذلك يوم الأحد بمتحف تل بسطا لطلبة المدارس من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الواحدة ظهرا ومكتبة مصر العامة للشباب من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرا ظهرا، ويوم الإثنين "أون لاين"من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا عبر زووم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دراسة اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية " كأداة أساسية للتعرف علي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ودورها في تنمية الوعي السياحى والأثرى ولترسيخ قيمة الانتماء للوطن والتعرف علي لغة المصريين القدماء التي تمثل نمط الكتابة الرسمية على جدران المعابد والمقابر والتماثيل والألواح الحجرية والخشبية الملونة عند المصريين القدماء .

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، أنه تم تصميم دورة تعلم اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) لتدعم فهم الحضارة المصرية القديمة، والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها، ودراسة بعض الجمل والقواعد البسيطة، مثل قراءة أسماء الملوك والنبلاء وكذلك النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية.

يحاضر في الدورة الدكتور عمرو الشامي مفتش آثار ومسئول الحفائر والبعثات والأستاذ الوجية صلاح الدين مفتش آثار ومسئول الوعي الأثري بمنطقة آثار تل بسطا.