محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 60 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، بافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 60 مليون جنيه، بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي التعليم اهتمام كبيراً وما يحدث فى عهده من إنشاء للمدارس لم تشهده الدولة المصرية من قبل فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وأكد "المحافظ" أن الأمم والشعوب لم تبنى إلا بالتعليم فهو سلاح التقدم والرقي وبناء الحضارات فالتعليم هو سر بناء الدول القوية وبناء اقتصاد قوي فمنذ أن وجدت مصر وجد التعليم فالقدماء المصريين برعوا في العلوم والمعرفة .

وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .

وافتتح "المحافظ" مدرسة منشأة بسنديلة للتعليم الأساسي بقرية شركة بسنديلة علي مساحة 3000 متر مربع ومكونة من 15 فصلا تعليميا بتكلفة 9 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة والمعمل واطمئن علي سير العملية التعليمية.

كما افتتح "مختار" توسعات مدرسة بحر العش للتعليم الأساسى بقرية بحر العش على مساحة 2000 متر مربع ومكونة من 5 فصول تعليمية بتكلفه 5 ملايين جنيه، وتفقد فصول المدرسة والمعمل.

كما افتتح "مختار" مدرسة عمر عبدالعزيز الإعدادية بقرية الكردود علي مساحة 1,900 متر مربع بـ9 فصول بتكلفة 7 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة.

وأيضاً افتتح "المحافظ" مدرسة عبده حمد للتعليم الأساسي بقرية أبوسيد على مساحة 2,100 متر مربع بعدد 11 فصلا تعليميا بتكلفة 9 ملايين جنيه .

كما افتتح "مختار" مدرسة السعدية القبلية للتعليم الأساسي بقرية السعدية فسكو علي مساحة 2,600 متر مربع بـ11 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه .

وأيضاً افتتح "المحافظ" مدرسة الشوامي الثانوية الفنية بنات علي مساحة 3,750 متر مربع بعدد فصول 18 فصل تعليمي بتكلفة إجمالية 12,5 مليون جنيه .

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس مركز ومدينة بلقاس بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الانشطه الرياضيه عليها .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس