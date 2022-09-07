زمن الوحوش.. أب يقتل طفلته فى الدقهلية بعد وصلة تعذيب لشكه فى سلوكها

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، ببلاغ من أهالى عزلة عيسى حمدى بكفر شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، بسماع صراخ مسنة متواصل تتهم نجلها بقتل حفيدتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وجرى العثور على جثة هامدة لفتاه تدعى "حنين . م .ا " تبلغ من العمر 14 سنة، ووجد بها آثار ضرب وتعذيب وحروق حديثه بالجسد، وتم تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى الدولى بالمنصورة.

تتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه ويدعى"إبراهيم .ع.إ.م" 48 سنة ، والذى أقر فى المحضر بالواقعة وذلك لتأديب ابنته لشكه فى سلوكها وتردد الشائعات عنها بالقرية.

وبسؤال جدة الفتاة أيدت مضمون موارد من المتهم، وأضافت أن الفتاة كانت تعيش برفقة والدها هى وشقيقتها الكبيرة التى تزوجت منذ فترة، بعد انفصال الأم عنهما وزواجها من شخص آخر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.