محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية بإزالة التعديات

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بالتعامل الحاسم مع أى حالات للتعدى على الرقعة الزراعية أو البناء المخالف طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بمنع أى تعديات على الأراضى الزراعية التى تعد مصدر الأمن الغذائى لمصر مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف.

كان محافظ أسيوط قد شدد على استمرار أعمال اللجان الدورية المكلفة بملف التعديات على الأراضى الزراعية لمتابعة ورصد أى محاولة للبناء بدون ترخيص فضلا عن متابعة وحدة المتغيرات المكانية موقف التعديات بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين بكل حسم وقوة موجهًا كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدى مرة أخرى.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة ليلية تمكنت خلالها من من تنفيذ إزالة فورية لقواعد وسملات على أرض زراعية بقرية الشيخ راجح على مساحة 200 متر تقريبا كما تم تنفيذ إزالة أعمدة وقواعد بحوض الريان بقرية الأقادمة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك تحت إشراف محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبمشاركة هانى محمد وأسامة كامل نائبا رئيس المركز ومسئولى الازالات وحماية الأراضى والإدارة الزراعية بالمركز كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حملة بإشراف حسنى درويش رئيس المركز ومشاركة أحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية حملة استهدفت إزالة بعض أعمال البناء العشوائى بدون ترخيص على الأرض الزراعية بمنطقة عرب المدابغ بنطاق المركز وتمت إزالة التعديات حتى سطح الأرض كما تم إزالة تعدى على أرض زراعية بقرية المطيعة وإعادة الأرض إلى حالتها كما كانت صالحة للزراعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة تجاه المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد وجه بتشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية أو اية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



إزالات بالمراكز



إزالات بالمراكز