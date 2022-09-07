محافظ أسوان يتفقد معرض "كلنا واحد" بتخفيضات تصل إلى 30% لمستلزمات المدارس

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية محافظ أسوان، معرض مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" بحديقة الورد بكورنيش النيل رافقه خلالها اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين بالمساهمة فى رفع العبء عن كاهلهم.

تأتى هذه المبادرة بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%، ويستمر المعرض لمدة شهر.

وخلال جولته بالمعرض أطمأن محافظ أسوان على جودة المعروضات والتى ضمت الزى المدرسى والأحذية بأنواعها المختلفة، بجانب الشنط والأدوات المدرسية حيث أستفسر من المواطنين بمدى رضاهم عن المنتجات المعروضة، فضلاً عن توجيهاته بصرف إعانة عاجلة لأسرة المواطنة ع. ت لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائها مراعاة لظروفها المعيشية.

وأشار، إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لإقامة هذا المعرض فى وسط مدينة أسوان لتلبية احتياجات المواطنين من المتطلبات المدرسية المختلفة.