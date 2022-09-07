محافظ أسوان: دراسة إنشاء مصنع متخصص فى منتجات التمور

أسوان - عبد الله صلاح

التقى أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، برئيس مجلس إدارة شركة الجود للصناعات الغذائية التونسية محسن بوجبل ، وذلك بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور أمجد القاضى ممثل وزارة التجارة والصناعة ، وأيضاً السيد صقر كبير مصدرى التمور بمصر ، بالإضافة إلى مسئولى المحافظة والشركة التونسية.

وقال محافظ أسوان، إن المحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مع تذليل أى معوقات أو إجراءات روتينية، وذلك لإستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية بإنتاج سنوي يصل لأكثر من 120 ألف طن من 2.2 مليون نخلة وذلك لإقامة أكثر من مصنع متخصص فى إنتاج مسحوق ودبس وعسل البلح.

وأشار، إلى أن أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الإقتصادية من بنية تحتية للإستثمار تتمثل فى تنفيذ مشروعات رفع وكفاءة الطرق السريعة ، وإزدواجها تجاه الأسواق الإفريقية ، بجانب مشروعات إنشاء خط جديد للسكك الحديدية أسوان / أبو سمبل السياحية / حلفا ، وكذا خط أخر للقطار الكهربائى السريع ، علاوة على توافر الموانئ البرية الجافية والنيلية والمطارات.

وعقب إطلاعه على عينات من أنواع التمور الجافة المختلفة أشار المستثمر التونسى محسن بوجبل إلى أننا نسعى للتوسع فى منتجات التمور ، وخاصة أن الشركة تعتبر أكبر منتج ومصدر لمسحوق التمور على مستوى العالم من خلال إدارة وتشغيل وتسويق العديد من المشروعات الإستثمارية فى مصر وتونس وعدد من البلدان الأخرى حيث نصدر حوالى 13 ألف طن سنوياً من هذه المنتجات الأورجنيك لدول أمريكا الشمالية والجنوبية وأوربا.

وأشاد ، بمناخ الإستثمار فى محافظة أسوان ، وهو الذى سيشجع على دراسة إنشاء مصنع متخصص فى منتجات التمور يغطى إحتياجات السوق المحلى ، وأيضاً لتصديره للخارج ، وهو الذى يتوازى مع حرصنا على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعى التمور بدعمهم وتحقيق الإستفادة القصوى من زراعة النخيل ، فضلاً عن المشاركة المجتمعية بتوفير فرص عمل وتقديم خدمات للمجتمع المحلى .