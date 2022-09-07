نائب محافظ أسوان يتابع ميدانيا معدلات الإنجاز لمشروعات "حياة كريمة".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، خلال زيارة ميدانية نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى بقرى مركزى كوم أمبو ونصر النوبة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " بشأن قيام المسئولين بالمرور الميدانى لمتابعة معدلات الإنجاز لمشروعات المبادرة الرئاسية فى كافة قطاعات العمل العام، مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولًا بأول.

وخلال تفقده للأعمال الجارية بشبكات الكهرباء بمركز كوم أمبو والتى رافقه فيها شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية حيث تضم الأعمال تنفيذ لوحة توزيع جهد متوسط " موزع نجع العرب بقرية حجازة " بمركز كوم أمبو، والتى ستقام داخل المبنى الذى تم تخصيصه لها بقرية نجع العرب والذى سيتكون من دورين على مساحة 600 م2 وتتكلف 14.8 مليون جنيه منها 8 ملايين إنشاءات وتجهيزات للمبنى، و6.8 مليون جنيه توريد وتركيب 17 خلية كاملة بما يساهم خدمة أهالى قرى الخور بحرى ونجع العرب والقرى المجاورة لهم.

وعقب ذلك قام نائب المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بالمواقف الجديدة داخل مركز كوم أمبو، بجانب تفقد لوحة توزيع قرية الضما والكفور جهد متوسط والمقامة على مساحة 600 م2.

وفى نفس السياق قام أحمد شعبان بتفقد الأعمال الجارية بلوحة توزيع توشكى " جهد متوسط " بمركز نصر النوبة حيث رافقه خلالها صابر حسين رئيس المدينة، وتتكلف هذه الأعمال 14.8 مليون جنيه، منها 8 ملايين إنشاءات وتجهيزات للمبنى الجارى تنفيذه ليضم مقرات شبكة كهرباء قروى أبو سمبل، وخدمة العملاء، وشحن العدادات مسبقة الدفع، فيما تم تخصيص 6.8 مليون جنيه لتوريد وتركيب 17 خلية كاملة بما يساهم خدمة أهالى قرى أبو سمبل والرحاب والقفايطة والقرى المجاورة لهم، وهى تمثل تغذية بديلة لمحطات طلمبات مياه الرى ومرشحات المياه المجاورة لضمان تثات الجهد والتيار الكهربائى.