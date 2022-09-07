محاضرات حول رعاية ذوى الهمم وعميد الأدب العربى وورش حكى بثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة"، كما عقد قصر ثقافة الأقصر اجتماع نادى الأدب بالقصر لمناقشة رواية"ثوب بلا أكمام" للكاتبة آية سيد جاد الرب وناقش العمل د. محمد فهمي.

وبجانب ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد دينى للمنشد محمود بهيج وقصيدة بعنوان"طريق الهدي"، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى بعنوان "العصفور الطماع" ألقتها أمينة المكتبة نجوى جمعة، وكذلك أقام قصر ثقافة الطفل ورشة حكى عن"قناة السويس" ألقتها عواطف مصطفى.

فيما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات اليوم الثانى من ورشة حرف البيئية استكمال ورشة التطريز والخياطة تنفيذ أسماء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة تنفيذ أسماء أحمد، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى معرض للفنون التشكيلية تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة عن" عميد الأدب العربى طه حسين" وأوضح العادلى حسان نبذة عن طه حسين وفترة طفولته وما مر بها من أحداث ومراحل التعليم التى مر بها وسفره إلى فرنسا ثم عودته إلى مصر.

كما أعد المركز الحضرى عرض إنشاد دينى بعنوان "المدينة المنورة" للمنشد عوض الله محمد، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة مديح وإنشاد دينى وقصيدة"إنى لعفوك بامولاى افتقر" للمنشد أبو الوفا عبداللطيف، بينما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "طى الورق" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، وأقامت مكتبة المدامود الثقافية ورشة قراءة حرة إدارها طه حباشي.



ورشة حرف البيئية استكمال ورشة التطريز والخياطة



جانب من الورش لدعم السيدات والأطفال بالأقصر



ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة