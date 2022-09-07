حياة كريمة بالأقصر.. العمل فى محطة رفع صرف العضايمة وربط محولات الكيمان

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد قال اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى إستمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا تحت قيادة المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضى يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعى - حضانة - والدور الأول علوى يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح ابتدائى بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسى، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجارى العمل فى صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح ابتدائى بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



إستمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة



العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان



العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة