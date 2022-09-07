اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالأقصر.. العمل فى محطة رفع صرف العضايمة وربط محولات الكيمان

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. العمل فى محطة رفع صرف العضايمة وربط محولات الكيمان أعمال حياة كريمة فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

 

وفى هذا الصدد قال اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى إستمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا تحت قيادة المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضى يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعى - حضانة - والدور الأول علوى يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وتضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح ابتدائى بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسى، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجارى العمل فى صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح ابتدائى بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

إستمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة
إستمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة

 

العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان
العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان

 

العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة
العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة

 

العمل فى مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة إسنا
العمل فى مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة إسنا

 


الاقصر

مشروعات حياة كريمة

اخبار الاقصر

محطة رفع الصرف بالعضايمة

اخبار اليوم

حياة كريمة بالاقصر

ربط محولات قرية الكيمان

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تتحقق بالأقصر.. المشروعات تسير بخطى ثابتة بمعدلات تنفيذ مميزة.. المحافظ: استهداف 34 قرية لتنفيذ 500 مشروع بإجمالى 9 مليارات جنيه.. ويجرى العمل فى تبطين 15 ترعة بالقرى والنجوع.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 04:00 ص

المجمعات الحكومية جاهزة للافتتاح ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى الأقصر

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:00 م

"حياة كريمة" فى الأقصر.. مشروعات تغير وجه المحافظة.. فيديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:22 م

إنجازات "حياة كريمة" فى الأقصر.. تنفيذ 187 مشروعًا لخدمة 656 ألف مواطن.. والانتهاء من 21 مجمعًا خدميًا وزراعيًا و17 مركز شباب وتجديد 16 كوبرى.. وإقامة 9 نقاط إسعاف واستكمال تبطين وتأهيل الترع.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:00 ص

دعم طلاب الثانوية بمدن حياة كريمة فى الأقصر بقوافل تعليمية قبل الامتحانات.. فيديو

الإثنين، 30 مايو 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة