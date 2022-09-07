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ما لا تعرفه عن محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:30 ص
ما لا تعرفه عن محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف القطار الكهربائى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، والذى يربط بين أكثر من 80 مدينة مصرية بمحافظات مصر من مطروح لأسوان، ومن المقرر تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع مع بدء مؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الجارى.
 
وينشر "اليوم السابع" في النقاط التالية أهم المعلومات عن محطة القاهرة، بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه.
 
1. تقع محطة القاهرة بمنطقة حلوان.
 
2. تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل المناطق العمرانية المحيطة بهما، ومنطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل.
 
3. يبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح - الفيوم) 660 كم.
 
4. يشمل الخط 22 محطة.
 
5. السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة.
 
6. سينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم.
 
ويسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.
 
منظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.
 
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إنفوجراف عن القطار السريع

 


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