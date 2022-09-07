لمرضى السكرى.. أفضل 5 زيوت طهى للتحكم فى نسبة السكر فى الدم

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بنظام غذائى صحى فإن اختيار الزيت المناسب أمر مهم، خاصة لأولئك الذين لديهم مخاوف طبية مثل مرض السكرى، ويعتبر زيت الطهى من أكثر المكونات حيوية فى الوجبات، خاصة للأشخاص المصابين بأمراض مثل مرض السكرى، حيث يجب عليهم مراقبة تناولهم للدهون لكن بما أننا نعلم بالفعل أن كل الدهون ليست جيدة، فإن استخدام زيت الطهى الصحى يعد وسيلة ممتازة لإضافة الدهون الصحية للحفاظ على نظام غذائى متوازن، وفى السطور المقبلة نوضح بعض زيوت الطهى الآمنة لمرضى السكرى، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

5 زيوت للطبخ يجب استخدامها لمرضى السكرى:

1. زيت الزيتون

من المفترض أن يتم استهلاك زيت الزيتون البكر نيئًا مع السلطات والأرز وليس تسخينه، بينما يمكن استخدام زيت الزيتون البكر كوسيلة للطهى، نظرًا لاحتوائه على مضاد للأكسدة يسمى التيروزول، والذي يعمل كعامل علاجي ويساعد على تحسين مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك يحتوى هذا الزيت على خصائص مضادة للالتهابات، وبسبب تناسقه الخفيف فإنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسمنة.

2. زيت السمسم

زيت السمسم معروف جيدًا يمكن أنه يفيد البشرة والشعر، لكن نظرًا لأن زيت السمسم غنى بفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى وخواصه المضادة للالتهابات، فهو مفيد أيضًا لمريض السكرى، للتحكم فى نسبة السكر فى الدم والكوليسترول.

3. زيت نخالة الأرز

يُعتقد أن الزيت الأكثر صحة لصحة القلب هو زيت نخالة الأرز، حبث يحتوى على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة المفيدة لمرضى السكرى.

4. زيت الفول السودانى

زيت آخر يمكن استخدامه لطهى الطعام لمرضى السكرى هو زيت الفول السودانى، غنى بالدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة التي تساعد في السيطرة على الكوليسترول السيئ، وبالتالي فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، كما أنه يحتوي على فوائد فيتامين هـ.

5. زيت جوز الهند

يقلل زيت جوز الهند من الشهية ويحرق الدهون بشكل أفضل، كما أنه يساعد فى إنقاص الدهون وإدارة الوزن، فهو يعزز مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم ويحافظ على صحة القلب، فهو مصدر للدهون المشبعة الصحية التي يمكن أن تساعد بشكل فعال في إدارة مستوى السكر في الدم.