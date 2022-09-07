لمرضى التهابات القولون.. تعرف على طرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

الهدف الأساسى من علاج التهاب القولون هو المساعدة على تنظيم جهاز المناعة بشكل أفضل، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف لالتهاب القولون إلا أن مجموعة من خيارات العلاج يمكن أن تساعدك على التحكم فى مرضك والعيش حياة كاملة ومجزية، وعلاج التهاب القولون متعدد الجوانب ويتضمن استخدام الأدوية، والتعديلات فى النظام الغذائى والتغذية، وأحيانًا الإجراءات الجراحية لإصلاح أو إزالة الأجزاء المصابة من الجهاز الهضمى، وفقا لما نشره موقع crohnscolitisfoundation.

طرق علاج التهابات القولون

1 - الدواء

يمكن لأدوية التهاب القولون أن تثبط التهاب القولون وتسمح للأنسجة بالشفاء، ويمكن أيضًا تقليل الأعراض بما في ذلك الإسهال والنزيف وآلام البطن والسيطرة عليها باستخدام الأدوية الفعالة، بالإضافة إلى السيطرة على الأعراض ويمكن أيضًا استخدام الأدوية لتقليل تكرار اندلاع الأعراض (الحفاظ على الهدوء). مع العلاج المناسب بمرور الوقت ، ويمكن تمديد فترات الهدوء وتقليل فترات اشتعال الأعراض، ويتم استخدام عدة أنواع من الأدوية لعلاج التهاب القولون.

2 - النظام الغذائى

فى حين أن التهاب القولون لا ينتج عن الأطعمة التي تتناولها، فقد تجد أنه بمجرد إصابتك بالمرض، يمكن أن تؤدى بعض الأطعمة إلى تفاقم الأعراض، ومن المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي ومهدئ يساعد على تقليل الأعراض ، واستبدال العناصر الغذائية المفقودة ، وتعزيز الشفاء.

بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب القولون، من الضروري الحفاظ على التغذية الجيدة لأن المرض غالبًا ما يقلل من شهيتك ويزيد من احتياجات الجسم من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تقلل الأعراض الشائعة مثل الإسهال من قدرة الجسم على امتصاص البروتينات والدهون والكربوهيدرات وكذلك الماء والفيتامينات والمعادن.

ويجد العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون أن الأطعمة اللينة والطرية تسبب إزعاجًا أقل من الأطعمة الغنية بالتوابل أو الغنية بالألياف، في حين أن نظامك الغذائي يمكن أن يظل مرنًا ويجب أن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع مجموعات الأطعمة، فمن المرجح أن يوصي طبيبك بتقييد تناول منتجات الألبان إذا وجد أنك لا تتحمل اللاكتوز.

3 - الجراحة

في ربع إلى ثلث المرضى الذين يعانون من التهاب القولون، لا يكون العلاج الطبي ناجحًا تمامًا أو تظهر مضاعفات، وفي ظل هذه الظروف، يمكن النظر في الجراحة، وتتضمن هذه العملية (استئصال القولون).