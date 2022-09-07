لقاءات متعددة لوزير البترول خلال مشاركته فى مؤتمر "غازتك 2022" بايطاليا

كتبت -مروة الغول

على هامش مشاركته فى فاعليات مؤتمر "غازتك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والمنظمات العالمية، شملت لقاء مع وزير البترول والغاز الطبيعى بدولة الهند ومدير التحول الرقمى بشركة ساب العالمية ومدير مؤتمر OMC 2023، وذلك فى ضوء العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، وعقد مزيد من الشراكات التنموية تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول المصرى في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، وكذلك بحث أخر الاستعدادات الخاصة بعقد قمة المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل .

مصر والهند.. دعم وزيادة التعاون المشترك في أنشطة الصناعة البترولية

عقد المهندس طارق الملا اجتماعاً مع السيد شري هارديب سينغ بورى وزير البترول والغاز الهندى والوفد المرافق له ، حيث شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فى أنشطة صناعة البترول والغاز.

وخلال الاجتماع، أكد الملا على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مصر والهند، واستعرض الملا الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول المصرى والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، ومن جانبه أكد السيد بوري على اهتمام الشركات الهندية بزيادة التعاون في مجال تطوير مصافي التكرير في مصر .

وفى إطار توجه الهند بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، أبدى الوزير الهندى رغبة بلاده ببحث الفرص لتنفيذ مشروعات للطاقة في الهند من خلال شركات قطاع البترول المصري خاصة فى ضوء خبراتها المتميزة في كافة انشطة صناعة البترول والغاز، واتفق الجانبان على مواصلة بحث تعزيز اطر التعاون المشترك لاسيما فى مجالات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة.

وفى نهاية الاجتماع وجه المهندس طارق الملا الدعوة للسيد سينغ للمشاركة فى النسخة القادمة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2023" الذى سيعقد خلال الفترة من 13 - 15 فبراير 2023 ، كما وجه السيد سينغ الدعوة للملا للمشاركة فى مؤتمر الطاقة فى الهند المقرر عقده فى اوائل شهر فبراير 2023.

قطاع البترول وشركة ساب للبرمجيات.. تعاون مثمر فى مجال التحول الرقمى

كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع السيدة هدى منصور، مدير التحول الرقمي الذكى بشركة ساب للبرمجيات، والوفد المرافق لها، حيث تم خلال اللقاء استعراض موقف التعاون مع شركة ساب والتى تعد شريك استراتيجى فى تنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول المصرى للتحول الرقمى.

ومن جانبها، أكدت شركة ساب على اعتزازها بالتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ حزمة من مشروعات لأنظمة ادارة الموراد والأصول بالشركات. وتم مناقشة سبل الاستفادة من حلول الشركة المتطورة لدعم شركات القطاع في تنفيذ خططها نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات خاصة في اطار استعداد قطاع البترول للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.

مباحثات مشتركة مع منظمة حوض البحر المتوسط OMC في مجال التحول الطاقى

وعقد المهندس طارق الملا لقاءً مع السيدة مونيكا سبادا، مدير مؤتمر OMC2023، حيث تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك للاعداد لقمة المناخ COP27.

ووجهت سبادا الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة في الجلسات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة مرصد البحر الأبيض المتوسط والتى تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم التي ستلعبه منطقة حوض البحر المتوسط فى عملية التحول الطاقي، واشار الملا إلى ضرورة استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة للتوافق حول الفعاليات المشتركة التى يمكن تنظيمها خلال المؤتمر.