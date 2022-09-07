كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو

كتب: محمد صبحى

نجحت كلية الإعلام جامعة القاهرة أمس الثلاثاء، فى الحصول علي الأيزو (شهادة اعتماد الجودة العالمية) تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والإشراف العام للدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير الأكاديمى لوحدة الجودة بالكلية.

وأوصى فريق المراجعة الدولية، برئاسة المهندس محمد عمرو الحلو كبير المراجعين وممثل شركة جي اي سي المانحة للشهادة والمعتمدة من i as التي تعد من أقوي الجهات المانحة لهذه الشهادات في الولايات المتحدة الامريكية بمنح الشهادات بعد قيامهم بالتأكد من مطابقة نظم الإدارة لمواصفات الشهادات الثلاث التي تم التوصية بمنحها للكلية وهى:

أيزو 9001 لجودة الجهاز الإدارى

أيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية

أيزو 22301 فى استمرارية الأعمال

وكانت الكلية بدأت إجراءات ذلك منذ 6 شهور بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى العميدة السابقة للكلية حتى شهر أغسطس الماضى من خلال خطة عمل والتعاقد مع شركة استشارية، وقامت شركة جى سى أى المانحة للشهادات من خلال فريق من المراجعين الدوليين بالتأكد من مطابقة نظام العمل وإجراءاته بإدارات الكلية المختلفة للمواصفات العالمية للايزو من خلال مقابلات ومناقشات مع المسئولين بالكلية وعلي رأسهم الأستاذة الدكتورة حنان القائم بعمل عميدة الكلية ووكلاء الكلية والمدير الاكاديمي لوحدة الجودة بالكلية ومديري الادارات والاطلاع علي الوثائق وزيارة الادارات نفسها.

وتعد كلية الإعلام جامعة القاهرة من اوائل الكليات التي تستطيع الحصول علي شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التي فرضتها جائحة كورونا منذ فبراير 2020 علي العملية التعليمية بالكلية وتوفير بيئة تعليمية أمنة من خلال الاجراءات الاحترازية التي قامت بها في ما اتخذته الدولة وجامعة القاهرة والتحول بسرعة وكفاءة للتعليم المدمج ( الجمع بين التعليم المباشر والتعليم الالكتروني) فضلا عن قيامها من خلال وحدة التعليم الالكتروني التي انشأتها بتدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والاداريين علي التعامل مع المنصات التعليمية في التدريس واجراء الامتحانات وتحويل المقررات لمقررات الكترونية واكسايهم مهارات التعليم الالكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا واجراء تطوير في كل من خطتها الاستراتيجية واستراتيجيتها للتدريس والتعلم والتقييم فضلا عن حملاتها لتوعية الطلاب وما قدمته من بحوث علنؤة خاصة بدور اىاعلام في مواجهة الجائحة.

وتستعد الكلية في الشهور القليلة القادمة لاستكمال إجراءات الحصول علي تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذلك استكمال إجراءات السعي للحصول علي الاعتماد الدولي لبرامجها التعليمية من الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي aqas