اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جامعة حلوان الأهلية تبدأ قبول طلبات الالتحاق ببرامجها وتحدد الحد الأدنى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:35 ص
جامعة حلوان الأهلية تبدأ قبول طلبات الالتحاق ببرامجها وتحدد الحد الأدنى جامعة حلوان الاهلية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة حلوان الأهلية الحد الأدنى للالتحاق ببرامج الجامعة، موضحة أن التقديم للالتحاق ببرامجها بدأ اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجارى ولمدة أسبوع، على أن يكون القبول بأولوية التقدم بشرط استيفاء الحد الأدنى.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول ببرامج الجامعة كالتالى:

ـ  فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة  للالتحاق ببرامج الجامعة.

ـ كلية الهندسة :برنامج العمارة والتصميم البيئى لطلاب الشعبة العلمية (علمى رياضة) بحد ادنى 68%.

ـ كلية الفنون والفنون التطبيقية: برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (علمى + ادبى) بحد أدنى 55% ، وبرنامج التصميم الداخلى البيئى (الشعبة العلمية) بحد أدنى 55%

ـ كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال: برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى (علمى + ادبى) بحد أدنى 55%

 ـ يتم التقديم  ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجارى. 

ـ يتم التقديم على الرابط التالى، ومن خلالة يمكن للطالب الاستعلام ورفع الاوراق المطلوبة علي :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/

 

 

 


التعليم العالى

جامعة حلوان الاهلية

التقدم لبرامج جامعة حلوان الاهلية

جامعة حلوان الاهلية 2022

اخبار مصر

اخبار الجامعات الاهلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة