اليوم السابع
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فحص 260 حيوانا و3230 طائرا خلال قافلة بيطرية فى قطور بالغربية.. صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:14 ص
فحص 260 حيوانا و3230 طائرا خلال قافلة بيطرية فى قطور بالغربية.. صور جانب من أعمال الفحص
الغربية محمد طارق

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واصلت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجيه بقرية سماتاى مركز قطور، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطرى وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلى للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.

وبلغ إجمالى ماتم فحصه من الحيوانات 263 حيوانا و3230 طائرا، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية لتشمل القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.

 

خلال أعمال الفحص (1)
خلال أعمال الفحص

 

خلال أعمال الفحص (2)
خلال أعمال الفحص

 

خلال أعمال الفحص (3)
خلال أعمال الفحص

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