جولة موسعة لمحافظ الغربية في المحلة وسمنود

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرصه المستمر على متابعة المشروعات الجارية وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على نسبة الإنجاز وتقدم الأعمال وتذليل أي معوقات في سبيل إنهاء كافة المشروعات في المواعيد المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واستمرت ل 7 ساعات، تفقد خلالها عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بطنطا والمحلة الكبرى وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بمدينة طنطا حيث تفقد رصف شارع حافظ وهبي بمنطقة التجنيد بحي أول طنطا، كما تابع أعمال رصف عدد من الشوارع المتفرعة من الكورنيش والمعروفة باسم مربع المماليك، واختتم رحمي جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الخامسة من تطوير كورنيش طنطا بداية من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق، إلى جانب تفقد الكورنيش في قطاع منطقة الغفران والذي يمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية).

وفي مركز طنطا تابع المحافظ أعمال إنشاء محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيهاً، كما تفقد المحافظ طريق مصرف اخناواي عقب رصفه.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر بحي ثان المحلة الكبرى، كما تفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، الأولى تم بدء العمل بها بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي- سمنود، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال خلال الثلاثة أشهر القادمة

واختتمت الجولة بمركز سمنود حيث تفقد المحافظ أعمال التوسعة الجارية بشارع مدخل الجامعة التكنولوجية بطول 245 وعرض 9 أمتار، إلى جانب تفقد أعمال تطوير مدخل مدينة سمنود، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة تسوية الطريق وتركيب البلدورت تمهيداً للرصف.

فى سياق أخر قام مجلس مدينة المحلة بتحرير 9 محاضر متنوعة بمركز المحلة منهم 3 محاضر نظافة و 4 محاضر إشغال و 1 محضر كمامة و1 محضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 19 مسجد و 2 مقرات وحدات محلية و عدد من المصالح الحكومية و اعدام 12كوب زجاجى ، كما تم غلق 6 ورش و 10 محال تجارى خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 11 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء