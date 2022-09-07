غرق 3 أشخاص أثناء السباحة فى مياه ترعة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت جهود فرق الانقاذ النهري بأسوان، من انتشال جثث 3 شباب لقوا حتفهم غرقاً اثناء السباحة بترعة بالقرب من مشروع توشكى جنوب المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوسمبل جنوب أسوان، يفيد بغرق 3أشخاص داخل أحد الترع.

على الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى إنتشال الجثث، والتى تبينت انها لكل من محمد .ن أ 38 سنة ، همام .أ ه 19 عام، إبراهيم .ع .ح 19 سنة، وهم ينتمون لقرية ، ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة أبوسمبل، و تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.