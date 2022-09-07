ضبط 2 طن لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجيزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه بالجيزة حجز مدير مصنع لحوم ضبطه بحوزته 2 طن لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الجيزة، على ذمة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكلفت النيابة مفتش الصحة بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى بها وبيان صحتها للاستخدام الادمى من عدمه.

واعترف مدير مصنع في أقواله أمام جهات التحقيق أنه يستخدم المضبوطات في تصنيع الوجبات الجاهزة، والمخصصة للبيع لأحد المطاعم بالجيزة.

وأضاف أنه لا يمتلك أي مستندات تشير لتاريخ صلاحيتها، وبدون بيانات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتبين أن المضبوطات عبارة عن كمية من اللحم الجاموسي، ومقطعات دواجن، بها تغير في خواصها الطبيعية، وتعد خطرا على المستهلكين.

ووردت معلومات لرجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد استخدام مالك مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة للحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

تم إعداد حملة استهدفت المصنع، وضبط 2,95 طن "لحم جاموسى – مقطعات دواجن"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.