اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:53 م
أكرم القصاص
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ضبط 1000 عبوة أدوية غير مصرح بتداولها ورصد 7 منشآت طبية دون ترخيص بالبحيرة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:26 م
ضبط 1000 عبوة أدوية غير مصرح بتداولها ورصد 7 منشآت طبية دون ترخيص بالبحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات مكبرة على المنشأت الطبية بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة.
 
وأسفرت تلك الحملات التفتيشية التى ضمت 20 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات ومعامل عن ضبط أكثر من 1000 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجله بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مركز طبي يدار بدون ترخيص  تقدر قيمتها بحوالى 250 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. 
 
كما تم ضبط 7 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص، وتوجيه 13 إنذار مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى لـ13 منشأة طبية خاصة، وتم التشديد على ضرورة إاتمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات رقابية

محافظة البحيرة

صحة البحيرة

منشأت دون ترخيص

أدوية مجهولة المصدر



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