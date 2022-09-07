اليوم السابع
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ضبط هارب من 9 قضايا متنوعة في الغربية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:08 م
ضبط هارب من 9 قضايا متنوعة في الغربية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات التماس إحدى الشركات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها ضد (مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) والصادر ضده (5) أحكام "شيكات بدون رصيد".  
 
بالفحص تبين وجود تعاملات مالية بين المذكور والشركة المشار إليها، نظراً لطبيعة عمله كمدير لشركة "قطاع خاص" وقيامه بإصدار شيكات بدون رصيد نظير أعمال تجارية بين الشركتين.
 
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المحكوم عليه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى (9) قضايا ما بين "شيكات – تبديد – تجريف أرض – سلع مجهولة– مبانى" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاجهزة الامنية

رجال الشرطة

الاحكام القضائية



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