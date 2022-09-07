ضبط محطة وقود بقنا تتلاعب فى أوزان بيع السولار للمواطنين

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم ضبط محطة مواد بترولية تقوم ببيع منتج السولار للجمهور ناقص وزن، وتم التحفظ علي كميه قدرها 13 طن سولار لبيعها بوزن ناقص للمستهلكين، وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، جاء ذلك من خلال الحملة التموينية برئاسة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين بقنا، وأحمد تويت إبراهيم، رئيس مكتب مصلحة الموازين بقنا، وبرفقتهم فريق البحث والتفتيش من الإدارة العامة للتجارة الداخلية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة، تكثيف حملات التموين بكافة مدن وقرى المحافظة، مع استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، ومحلات بيع السلع الغذائية، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم تحرير محضر غش تجاري برقم 12318 جنح أبو تشت، وذلك لمخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وخداع المستهلكين، من خلال بيع منتج السولار ناقص الوزن، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، والتحفظ علي الكميه السالف ذكرها لحين صدور قرار النيابة العامة.



