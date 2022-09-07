ضبط شاب لانتحاله صفة طبيب أسنان فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الإدارة الصحية بمركز فرشوط، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب لانتحاله صفة طبيب أسنان مزيف بمركز فرشوط شمالي قنا.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بقنا، أنه تلاحظ وجود شخص مجهول الهوية يحمل شنطة بها أدوات خلع وتنظيف وتركيب أسنان، وليس لدية أي اثبات شخصية، ويحمل الجنسية السورية، وأفاد أنه فني تركيب أسنان، ومعه قرابة 20 آخرين، في قرى نجع حمادي وفرشوط وابوتشت، ومقيمين أبوتشت، ويتقاضون مبالغ مالية نظير عملهم.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة